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Taksim’de yağmur zor anlar yaşattı

İstanbul’un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağıştan korunmak isteyenler kapalı alanlara sığındı.

Çevre 07.06.2021, 18:04
Taksim’de yağmur zor anlar yaşattı

İstanbul’un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağıştan korunmak isteyenler kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yağış uyarısında bulunmuştu. Beklentiler doğrultusunda kentin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın etkisini gösterdiği yerlerden biri de yoğun insan hareketliliğinin yaşandığı Taksim ve çevresi oldu. Aniden başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış esnasında bölgede bulunanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Meydanda gezen vatandaşlar bir anda bastıran yağıştan korunmak için bina altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Restoran ve kafelerin önündeki saçak altlarında bekleyen onlarca kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Ellerine geçeni şemsiye olarak kullandılar

Sağanak yağış esnasında ellerinde şemsiye bulunmayanlar ise çantalarını ve montlarını yağmurdan korunmak amacıyla kullandı. Olumsuz hava koşullarına rağmen İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık dikkat çekti.
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21°
hafif yağmur