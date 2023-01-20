Taksim’de bir günde adeta iki mevsim yaşandı

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda bugün adeta iki mevsim yaşandı. Aynı günde vatandaşlar ve turistler öğle saatlerinde güneş ile ısınırken akşam saatlerinde ise yağmur yağışı ile gelen soğuğa yakalandı.

Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda bugün adeta iki mevsim yaşandı. Aynı günde vatandaşlar ve turistler öğle saatlerinde güneş ile ısınırken akşam saatlerinde ise yağmur yağışı ile gelen soğuğa yakalandı. Taksim Meydanı’nda öğle saatlerinde 20 dereceye ulaşan sıcaklığı fırsat bilen bir vatandaş sandalyesini getirip Taksim Cumhuriyeti Anıtı’nın önünde güneşlenmeye başladı. Kendisini Taksim’in bir bireyi olarak tanıtan vatandaş “Zaten güneş çocuğuyum ben. Güneşi bulduğum zaman kaçırmam. Yıllarca böyle bir şey görmedim. Bu sıcağı ben de yaşamak için sabahtan beri güneşleniyorum. Önümüzde yağmur yağmazsa kuraklık devam eder. Güneş olmaması gerekiyor. Bu kadar sıcaklık olmamıştı“ şeklinde konuştu.

Öte yandan turistler ve vatandaşlar akşam saatlerinde ise yağmur yağışı ile gelen soğuğa yakalandı.