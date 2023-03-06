Taksim Meydanı’nda Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu

Dolunay şeklindeki Ay, Taksim Meydanı’nda görüntülendi. Atatürk Kültür Merkezi ile aynı hizada görülen dolunay ortaya güzel görüntüler çıkardı.

İstanbul’da akşam saatleriyle birlikte dolunay ortaya çıktı. Ay, Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii ile birlikte görüntülendi. Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde dalgalanan Türk bayrağı ile aynı hizada görülen dolunay, ortaya güzel görüntüler çıkardı.