Tahran’da eğitime hava kirliliği engeli

İran’ın başkenti Tahran ve Elburz eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi.

Hava kirliliğinde 21’inci sırada yer alırken her yıl kış aylarında daha da etkili olan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Tahran’ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor. Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Tahran’da bugün hava kirliliğinin 171 mikrogram/metreküp ölçüldüğü ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu belirtildi.

Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi, dün gece yaptığı toplantıda, hafta başından bu yana hava kirliliği nedeniyle tatil edilen okulların Tahran kenti ve Elburz eyaletlerinde bugün ve yarın da tatil edilmesine karar verildiği açıklandı. İran medyasında yer alan haberlerde, halka hava kirliliği nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunulurken, açık alanda yapılacak tüm spor faaliyetlerinin de yasaklandığı duyuruldu. Ayrıca Tahran Belediyesinin şehrin kalabalık bölgelerine araç ile giriş çıkışlara sınırlama getirdiği ve bu bölgelere bilet satışının yapılmayacağı aktarıldı.

Devlet çözüm arıyor

İran’da, hayatı olumsuz etkileyen hava kirliliği sorununa çözüm olarak bisiklet kullanımı teşvik edilirken, eskimiş araçların trafikten men edilmesi, trafikte tek ve çift plaka uygulaması ile fabrikaların şehir dışına inşa edilmesi gibi programlar devlet tarafından uygulanıyor. İran’daki 27 şehirde yapılan araştırmalarda, son bir yılda 20 bin 800 kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu ölümlerin 6 bin 400’ünün başkent Tahran’da olduğu belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, 100 mikrogramın üzerinde kaydedilen hava kirliliği oranı sağlığa zararlı, 250’nin üzerindeki ölçümler ise alarm seviyesinde bulunulduğunu gösteriyor.