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Tahıl koridorunda mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını açıkladı.

Çevre 02.08.2022, 21:29
Tahıl koridorunda mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir” denildi.

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