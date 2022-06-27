Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin öğretmen atamasına dair süreç önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işverenler ile görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik."
Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi.
Çevre 27.06.2022, 12:45
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçe merkezinden geçerek Keban Baraj gölüne akan, doğal güzelliğiyle ilgi gören Tağar Çayı, yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar sonrasında renk değiştirdi. Kıyısında vatandaşların piknik yaptığı, doğa tutkunlarının ilgi odağında olan çay, yeşillikler arasında berrak sularıyla dikkat çekerken, yüksek kesimlere yağan sağanak sonrasında vadi boyunca adeta çamur akmaya başladı.
Kıyısında gezintiye ve piknik yapmaya giden vatandaşlar berrak su yerine çamur görünümüyle karşılaştı.