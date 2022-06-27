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Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi.

Çevre 27.06.2022, 12:45
Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçe merkezinden geçerek Keban Baraj gölüne akan, doğal güzelliğiyle ilgi gören Tağar Çayı, yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar sonrasında renk değiştirdi. Kıyısında vatandaşların piknik yaptığı, doğa tutkunlarının ilgi odağında olan çay, yeşillikler arasında berrak sularıyla dikkat çekerken, yüksek kesimlere yağan sağanak sonrasında vadi boyunca adeta çamur akmaya başladı.

Kıyısında gezintiye ve piknik yapmaya giden vatandaşlar berrak su yerine çamur görünümüyle karşılaştı.

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