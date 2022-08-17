Tabiata 323 bin 721 sülün

Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu’nda kurulduğu günden bu yana 323 bin 721 adet sülün üretilerek Türkiye’de çeşitli alanlarda tabiata yerleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, doğaya bırakılan sülünleri yerleştirilen sahalarda izledi. Sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi kapsamında çeşitli sebeplerle tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş tabii türler için kurulan üretme istasyonlarında her yıl binlerce sülün üretilerek tabiata yerleştiriliyor. Sülün kuşunun Türkiye’de yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Samsun’da, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1969 yılında kurulan Gelemen Sülün Üretme İstasyonu’nda sülün üretim çalışmaları yapılarak yaban hayatındaki varlığının artırılması hedefleniyor.

323 bin 721 adet sülün üretildi

Üretim istasyonunda kurulduğu günden bu yana 323 bin 721 adet sülün üretilerek Türkiye’de çeşitli alanlarda tabiata yerleştirildi. Yerleştirmenin izlenmesi amacıyla belli periyotlarda varlık-yokluk tespiti ve envanterleri yapılması önem arz ediyor.

Samsun’da önceki yıllarda yerleştirme yapılan Kızılırmak Deltası ve Akgöl-Simenit Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda izleme ve varlık yokluk çalışması/envanteri 11. Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Ertan Kuduban, Samsun Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, bölge müdürlüğü ve Samsun Şube Müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı ile Kızılırmak Deltası’nda yapıldı.