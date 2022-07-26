Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan’dan yavru flamingoların susuz kaldığı iddiasıyla ilgili açıklama:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Tuz Gölü’ndeki yavru flamingoların susuz kalmasından ötürü yaşamlarının tehdit altında olduğu iddiasıyla ilgili “Ekiplerimiz gerekli denetimleri aralıksız bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu yıl olumsuzluk yaşanmaması için Bakanlığımız, tüm hizmet birimleriyle gerekli tedbiri almıştır” dedi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği yerde bulunan Tuz Gölü’nde geçen yıl yaşanan yavru flamingo ölümlerinin bu yıl da susuzluk kaynaklı tekrarlamaya başlaması iddiası üzerine Bakanlıktaki makamında açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Tuz Gölü’ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik her yıl düzenli olarak çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Genel Müdür Uçan, gölü besleyen kanalda su azlığı yaşandığını ve buna bağlı olarak yavru flamingoların susuz kaldığını belirterek, “Geçmişte Konya Kanalı’ndan Tuz Gölü’ne gelen temiz suyun tarımsal amaçlı kesilmesi nedeniyle birtakım flamingo ölümleri gerçekleşmişti. Bakanlığımız tarafından alınan önlemlerle birlikte bu yıl flamingo yavrusu sayısında ciddi derecede artış gözlenmiştir. Mevsim normalleri gereği gölü besleyen kanalda su azlığı yaşanmaktadır. Bu da flamingo yavrularının yuvalandığı, gölün kenarındaki su birikintilerinde suyun azalmasına, dolayısıyla yavruların susuz kalmasına neden olmaktadır” dedi.

“Bu yıl olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı”

Konu hakkında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbirlerin alındığını vurgulayan Genel Müdür Uçan, yavru flamingoların ölmemesi için duyarlı olunması çağrısında bulunarak şunları anlattı:

“Bakanlığımızca suyun artırılması ve su kaynaklarının göle ulaşmasıyla ilgili her türlü önlemler titizlikle alınmaktadır. Konya Kanalı’ndan gelen suyun önünü, sıcak mevsimlerde tarımsal amaçlı sulamalar için izinsiz bir şekilde kesilmemesi için Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklar, kurumlar ve belediyelere gerekli uyarılar yapılmıştır. Ancak, bu denetimlerimiz içerisinde her türlü tedbirleri almaktayız. Ayrıca ekiplerimiz gerekli denetimleri aralıksız bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu yıl olumsuzluk yaşanmaması için Bakanlığımız, tüm hizmet birimleriyle gerekli tedbiri almıştır. Bu bağlamda gerek bölge halkı, gerek ilgili kurumlar, gerekse STK’ların bu konuda daha duyarlı olması ve bölgenin ekosisteminin devamlılığı için üzerine düşen görevi yapmasını canı gönülden ümit ediyorum.”