Tabiat parklarına yoğun ilgi

Samsun’da bulunan 7 tabiat parkını 2022 yılında 50 bin 939 kişi ziyaret etti.

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Samsun’da doğaseverlerin keyifli vakit geçirebileceği birçok tabiat parkı ve sulak alan bulunuyor. Samsunlu vatandaşlar 2022 yılı içerisinde Amazon Tabiat Parkı, Bayraktepe Tabiat Parkı, Sarıgazel Tabiat Parkı, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı (Ramsar) ve Ladik Gölü ulusal Öneme Haiz Sulak Alanına yoğun ilgi gösterdiler.

Tabiat parklarını 50 bin 939 kişi ziyaret etti

2022 yılında Amazon Tabiat Parkı’nı 1666 kişi, Bayraktepe Tabiat Parkı’nı 5 bin 497, Sarıgazel Tabiat Parkı’nı 3 bin 813, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nı 20 bin 550, Vezirsuyu Tabiat Parkı’nı 7 bin 653, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı (Ramsar) 8 bin 634 ve Ladik Gölü ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’nı 3 bin 126 kişi ziyaret etti. 7 doğal alanı toplam 50 bin 939 kişi ziyaret etti.

75 adet kızıl geyik doğaya salındı

Yaban hayatı salım ve yerleştirme faaliyetleri çerçevesinde 1984 yılında bir çift kızıl geyik ile üretime başlanan Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Merkezinde 38 adet geyik bulunuyor. Bu yıla kadar Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerinde 75 adet kızıl geyik doğaya yerleştirildi.

31 adet fotokapan ile yaban hayvanları izleniyor

Öte yandan Samsun’da yaban hayatı çeşitli yerlere konuşlandırılan fotokapanlar ile takip ediliyor. Samsun’da 31 farklı bölgeye konulan fotokapanlar ile yapılan izlemede kızıl geyik, kurt, yaban kedisi, yaban domuzu, karaca ve çakal gibi hayvanlar gözlemlendi.