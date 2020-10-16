Tabiat parklarına olan ilgi azaldı

19) pandemisi dolayısıyla Samsun’da tabiat parklarına olan ilgi büyük oranda azaldı.

Pandemi döneminin çoğunu yasaklar ve sağlık açısından evinde geçiren Samsunlular, doğal güzellik alanlarına ve tabiat parklarına gidemediler. 2019 yılında tabiat parklarını sıkça ziyaret eden vatandaşlar 2020 yılının ilk 8 ayında ise virüsün de etkisiyle parkları pek ziyaret edemediler.

Terme’de yer alan Amazon Tabiat Parkı 2020 yılı ilk 8 ayında ziyaretçiler tarafından pek rağbet görmedi. Parkı 2020 yılında toplam 136 kişi ziyaret etti. Vatandaşların piknik yapmak ve düğün çekimi yapmak için bolca kullandığı alanlardan bir tanesi olan Tekkeköy Bayraktepe Tabiat Parkı’nı 2020 yılı ilk 8 ayında 21 bin 782 kişi ziyaret etti. 19 Mayıs ilçesinde yer alan Sarıgazel Tabiat Parkı 2020’nin ilk 8 ayında 11 bin 943 ziyaretçiyi ağırladı. Vezirköprü’de yer alan ve Samsun’un en güzel doğal manzaralarından birine sahip olan Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nı 2020 yılı ilk 8 ayında 11 bin 992 kişi ziyaret etti. Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nı 2019 yılında toplam 32 bin 766 kişi ziyaret etmişti. Yine Vezirköprü’de yer alan Vezirsuyu Tabiat Parkı’nı 2020 yılı ilk 8 ayında 17 bin 141 kişi ziyaret etti. Parkı 2019 yılın toplam 34 bin 575 kişi ziyaret etmişti. 19 Mayıs ilçesinde yer alan Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı (RAMSAR) 2020’de 4 bin 291 kişi ziyaret etti. Ramsar alanını geçen yıl ise 36 bin 270 kişi ziyaret etmişti. Ziyaretçi sayısı en çok düşen doğal güzelliklerden biri de Ladik Gölü Ulusal Önem Haiz Sulak Alanı oldu. Alanı 2019’da 2 bin 687 kişi ziyaret ederken, bu yıl ise ilk 8 ayda 92 kişi ziyaret etti.