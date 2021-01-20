Tabiat parkındaki kaçak binalara dronlu baskın

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan Ayvalık Tabiat Parkı’nın Pateriça bölgesinde dronla tespit edilen kaçak yapılar kaldırıldı.

Ayvalık Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlükleri, Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma iş birliğiyle toprak zemine beton dökülerek yerleştirilen üç adet konteyner, bir iskele ve çevresindeki yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Kaçak yapılardan çıkan malzemelere yediemin olarak el konuldu. Yapılan işlemlerin ve yıkım bedeli kaçak yapı sahiplerine ödetilecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kaçak yapılar belirlendikçe yıkıma devam edeceklerini, doğal hayata zarar verenlerle mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Başkan Ergin, kural tanımayan kişiler hakkında ayrıca adli mercilere de suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.