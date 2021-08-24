Suyu biten göletten 4 bin balığı kurtardılar

Denizli’nin Çameli ilçesinde aylar öncesine kadar balık avlanan yapay göletler, kuraklıktan dolayı susuz kaldı. Yaklaşık 7 metre derinliğindeki gölete giren vatandaşlar, 4 bine yakın balığı çamurun içinden çıkartarak telef olmaktan kurtardı.

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi ve ilçe merkezi arasında bulunan tarlalarda, torf madeninin alınmasının ardından ortaya çıkan yapay göletlerde aylar öncesine kadar sandallarla balık avlanıyordu. Bu göletlere su taşıyan kanal, aşırı sıcaklık ve aylardır yağış düşmemesi nedeniyle kurudu. Kanal ve yaklaşık 7 metre derinliğindeki göletteki su birikintileri içinde binlerce balık mahsur kaldı. Balıkların ölmek üzere olduğu duyulunca mahalle sakinleri balıkları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat traktörle sazlıkların arasından giden vatandaşlar, traktörün gidemeyeceği kargı kamışlarıyla kaplı bölgeyi yaklaşık 40 dakika yürüyerek geçerek kanal ile gölede ulaştı.

Kendi yaptıkları fileler yardımı ile çamur dolu su birikintisi içinden yaklaşık 4 bin balık yakalandı. Ölmekten kurtarılan balıklar, tarlalarda balık tutulan diğer havuzlara bırakıldı. Kurtarılan balıkların havuza atıldığını duyan amatör balıkçılarda havuzlara ekmek atarak balıkların beslenmesine yardımcı oldu. Kuruyan kanal içinde solungaçlarına çamur dolan binlerce balığın da telef olduğu görüldü.

"Balıkların hayatını kurtarmanın mutluluğu içindeyiz"

File yardımıyla balıkları yakalayarak ölmekten kurtaran emekli öğretmen Hüseyin Akkan, "Kuraklık nedeniyle kanallardaki suyun çekilmesiyle balıkların ölmek üzere olduğunu bir çiftçimiz bana iletti. Bildirilen yere ulaşım yoktu. Çünkü beş metre yüksekliğinde sık ve kalın kargılarla kaplıydı. Ayrıca büyük yılanların olduğu bir bölge. Kanalın derinliği iki metre yüksekliği sekiz metre. Kargıların içine 300 metre uzunluğundaki yolu bir saatte traktörümle aşabildim. 500 yavru balığı şu gördüğünüz beş metre derinliğindeki havuza attım. Haber verdiğim balıkçı arkadaşlarımla yaklaşıl dört bin yavru balığı geceleri taşıyarak, hayatlarını kurtarmanın mutluluğunu bizler de yaşıyoruz. Büyük balıklar maalesef yerinde ölmüşler, çamur yutan balıklardan bir kısmı da maalesef burada öldü" dedi.