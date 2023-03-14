Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu

Suudi Arabistan’ın Tabarjal kentini kum fırtınası vurdu.

Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Tabarjal kentini kum fırtınası vurdu. Şehirde gökyüzü turuncuya dönerken, görüş mesafesi önemli derecede düştü. Kum fırtınası nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Sürücülerin araçlarını yavaş sürmelerini ve her zaman farlarını açık tutmaları çağrısında bulunan yetkililer, solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin evden çıkmamasını istedi.