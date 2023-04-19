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Suudi Arabistan’da dolu yağışı hayatı felç etti
SUUDİ ARABİSTAN’IN TAİF ŞEHRİNDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI, HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ.
Çevre 19.04.2023, 19:36
Suudi Arabistan’ın Taif şehrinde etkili olan dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.
Suudi Arabistan’ın Taif kentini dolu vurdu. Dolu yağışı hayatı durma noktasına getirirken, çok sayıda araç yollarda biriken buz nedeniyle trafikte mahsur kaldı. Yollarda biriken buzları temizlemek üzere ekipler görevlendirilirken, vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.