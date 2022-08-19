banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

Susuz kalan köpeğe eliyle su içirdi

Tokat’ta belediye çalışanın köpeğe eliyle su içirdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çevre 19.08.2022, 09:49
Susuz kalan köpeğe eliyle su içirdi

Tokat’ta belediye çalışanın köpeğe eliyle su içirdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Rasim Dal, süs havuzunun temizliğini yaparken yanına gelen sahipsiz köpeğin susadığını fark etti. Sıcak havada susuz kalan köpeğe Dal, havuzdan eliyle aldığı suyu içirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede ilgi gören görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu