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Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye
Sivas’ta su seviyesi hızla düşen 4 Eylül barajına Pusat Özen barajından su takviyesi yapılacak. 300 milyonluk dev proje DSİ’nin 2021 yatırım programına alındı.
Çevre 16.01.2021, 12:41
Sivas’ta su seviyesi hızla düşen 4 Eylül barajına Pusat Özen barajından su takviyesi yapılacak. 300 milyonluk dev proje DSİ’nin 2021 yatırım programına alındı.
Sivas’ta son yıllarda artan kuraklıkla birlikte bir çok göl kururken baraj ve göletlerde de su seviyesi düştü. Sivas’ta yakın bir tarihe kadar içme suyu ihtiyacının da karşılandığı 4 Eylül barajı da yaşanan kuraklıktan nasibini aldı. Sulamada kullanılan barajda su seviyesi 4’te 1 oranına kadar geriledi.
50 kilometre mesafeden su taşınacakMerkez ilçe sınırları içerisinde yer alan 4 Eylül barajının yeniden içme suyu ihtiyacına cevap verebilmesi için, 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pusan Özen barajından 4 Eylül Barajına su aktarılması sağlayacak proje geliştirildi. 300 milyon TL yatırım bedelli proje onaylanarak DSİ Genel Müdürlüğünün 2021 yatırım programına alındı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin bu haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
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