Susurluk doğasıyla kamp tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazır

İzmir-İstanbul yolu üzerinde bulunan, ayranı ve tostu ile bilinen Balıkesir’in Susurluk ilçesi, arka bahçesinde sakladığı doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunuyor.

Her kesimden vatandaşın mutlaka uğrayarak mola esnasında bile tostunun ve ayranının tadına baktığı Susurluk ilçesinin doğal güzellikleri de her geçen gün ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çataldağ Göleti ve çevresi eşsiz bir doğanın içerisinde keyifli bir kamp tatili için olanak sağlıyor. Yangınlar nedeniyle bir süre ormanlık alanlara giriş yasak olsa da bahar ve kış aylarında da bölge kamp tutkunları için cezbedici özellikler taşıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Komisyonu ile ortaklaşa gerçekleştirilen tanıtım çekimlerinde de daha çok doğal güzellikler ön plana çıkarılarak, ilçenin her alanda farklı aktivitelere uyumlu olduğu da sergileniyor.

İlçenin doğal güzelliklerini de daha çok tanıtmayı hedeflediklerini ve ziyaretçilere her alanda destek olduklarını belirten Susurluk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürü Özkan Çetin, “Bulunduğumuz mevkii Susurluk Çataldağ Göleti mevkii burada kamping için güzel alanlar var. Susurluk Belediyesi olarak bizde kamp yapmak isteyenleri yöreyi tanıtıcı mihmandarlar eşliğinde gelip burada yardımcı oluruz. Belediyemiz personelinden de burada aktif olarak profesyonel olarak kamp yapan insanlar var onlarla da her türlü desteği veririz” dedi.

İlçede yaşayan ve off road, kamping gibi aktivitelerle uğraşan Ali Kadir Akyüz, “Susurluk’ta yaşıyorum veteriner hekimin. Çataldağ’da genelde kamping off road bu tarz aktivitelerle ilgileniyoruz. Görmüş olduğunuz Çataldağ’da göletimizde güzel kamping alanlarımız var, off road araçları için uygun. Güzel doğası temiz havasıyla Susurluk’ta bulunuyoruz. Susurluk off road kulübü SUSOF adı altında bir kulübümüz var. 16’ya yakın off road aracımız var. İşte bu tarz şeylerde hem doğa gezileri hem de geçtiğimiz kışta yolda kalan araçlarımızı kurtarmıştık bu tarz destekli çalışmalarda yapıyoruz“ sözleri ile ilçenin doğasının bu tür etkinliklere uygun olduğunu belirterek ziyaretçilere davette bulundu.