’Süslü kadınlar’, pedal çevirerek farkındalığa dikkat çekti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında ’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ gerçekleştirildi.

Çaycuma’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe süslü kadınlar şık kıyafetleri, topuklu ayakkabıları, balon ve çiçeklerle süsledikleri bisikletleriyle Çaycuma sokaklarında tur attı. Öğretmenler Evi önünden başlayan tur, Seka Caddesinde devam ederek Yaşam Park’ta son buldu. Çaycuma Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Pelin Kocaağa, “Her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Gününde onlarca şehirde binlerce katılımla gerçekleşen süslü kadınlar bisiklet turunun 4’ncü kez Çaycuma’da gerçekleşiyor. Kamusal alanda hak talep edilmesinin anahtarıdır. Bisiklete binmek kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle iletişime geçmesinin mükemmel bir yoludur. Otomobilsiz Pazar istiyoruz, toplumda görünür olmak, kadının bisiklete binebilmesi ve bisikletin bir ulaşım aracı haline gelmesini istiyoruz” diyerek topuklu ayakkabıları ile pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Ezgi Ustaoğlu, "Kadınlar her alanda çok başarılı olabilirler isterlerse ve bugün daha sonrasında bunların tekrarlanmasını isterim. Sadece bugün de kalmasın dünya olarak değil de Çaycuma olarak da bu süreklilik getirebiliriz. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Biz her türlü organizasyonda olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün bir farkındalık günü onun için örnek olmak çok önemli. Kadın isterse her şeyi başarabilir" şeklinde konuştu.

Etkinliğe bisikletiyle katılan Berna Yıldırım Yiğit ise kadınların süslü bisikletleriyle her sene tura katılmasını istedi. Yiğit, “Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum ve Pelin arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğin Türkiye’nin öncülüğünde olması çok güzel bir şey. Bisiklete herkesin binebildiği, hatta en süslü halimizle binilebildiğini gösterdiğimiz bir etkinlik oldu. Kadın demek, dünya demek. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Kadın varsa biz varız, hepimiz varız. O yüzden kadınlarımızı el üstünde tutmamız gerekiyor. Bizi bugünlere getiren tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turuna katılan Yonca Girgin ise “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Çaycuma’da 4 sene önce başladı. İlk etkinliğe katıldığımız zamandan beri çok beğendik. Kadınların, süslenip, püslenip Çaycuma’mızda turlamaları insanların da ilgisini çekti. Bu bizi de çok mutlu etti. Çaycumalı kadınlar süslü bisikletleriyle her sene tura katılmasını diliyorum” diye ifade etti.