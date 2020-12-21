Sürüler halindeki tatlı su kefalleri ilgi çekiyor

Bartın ırmağında sürüler halinde görüntülenen tatlı su kefalleri vatandaşların ilgisini çekiyor. Bölgede avlanan balıkçılar boyları 40 santimetreyi bulan kefalleri avlıyor.

Bartın ırmağının asma köprü mevkiinde sürüler halinde görülen tatlı su kefalleri vatandaşların ilgisini çekiyor. Bölgeden geçen vatandaşlar ırmakta sürüler halinde yüzen balıkları ilgiyle izliyor.

Geçtiğimiz günlerde renk değişimi ile dikkat çeken Bartın ırmağında tatlı su kefallerinin sürüler halinde görüldüğü bölgede amatör balıkçılar ise boyları 40 santimetreyi bulan balıklar avlıyorlar.

Uzun yıllardır amatör balıkçılıkla uğraşan Recep Kantarcıoğlu, “Irmakta oksijen azaldı. Burada biraz oksijen var. Bir de bu bölgedeki balıkçılar burada yemleme yapıyorlar. Balıklar buraya yemlenmeye geliyor. Oksijen de olduğu için balıklar bu bölgeye geliyorlar. Tatlı su kefali, sarı balık, sazan, sepet balığı gibi tüm tatlı su balık türleri burada var” dedi.

Tatlı su kefallerinin görüldüğü ırmak kıyısında çok sayıda balıkçı oltaları ile avlanırken bölgeden geçen vatandaşlar da balık sürülerini ve avlanan balıkçıları meraklı gözlerle izliyor.