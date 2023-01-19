Sürücülerin dikkat; D-100 İstanbul istikameti Ankara yönüne aktarıldı

Kocaeli’de Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları çerçevesinde D-100 üzerine yapılan köprü için trafik akışı Ankara istikametine aktarıldı.

Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda D-100 İstanbul istikameti Ankara yönüne aktarıldı. D-100 köprüsü İstanbul istikameti için yapılacak çalışmalar süresi boyunca trafik akışı MOBESKO önüne kadar Ankara istikametinden devam edecek.

Ankara istikameti güney yan yoldan

D-100 Karayolu Ankara istikametinde asfalt serim ve otokorkuluklar yapıldı. Ankara istikameti trafik akışı güney yan yoldan yapılırken D-100 köprüsü kirişleri bu kısımda konuldu. İstanbul istikameti MOBESKO önüne kadar Ankara istikametine aktarılarak bu kısımda da köprü yapım çalışmaları yapılacak.