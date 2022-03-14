Sürücülerin buzlu yollardaki ecel terleri güvenlik kameralarına yansıdı

Karabük’te kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen yollarda sürücülerin ecel terleri döktüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kentte geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine dönmüştü. Sürücülerin ilerlemekte, yayaların ise yürümekte zorlandığı yollarda yeni görüntüler ortaya çıktı. 100.Yıl Mahallesi 1003 No’lu Cadde’de bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rampayı çıkamayan hafif ticari araç ile rampadan inen otomobil çarpıştı. Kargo firmasına ait hafif ticari araç kayarak, park halindeki otomobile çarparak durdu. Servis minibüsü rampayı çıkarken kayarak geri geri geldi. Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi’nde ise yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Şans eseri kaza yapmaktan kurtulan yolcu dolu minibüs güzergâhına devam etti.