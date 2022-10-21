Sürücüler kara hazırlıksız yakalandı

2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi ile 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı yanından giden Tekman-Erzurum Karayolu, en ufak kar yağışıyla dahi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yapımına 1996 yılında başlanan ve 2019 yılında biten yol; ilkbahar aylarında heyelandan, sonbahar ve kış aylarında ise kar ve fırtınadan dolayı sürücüleri zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar, bölgeye bir an evvel tünel yapılması gerektiğini dile getirdi.