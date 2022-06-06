Sürü halindeki alageyikler kamerada

Kahramanmaraş’ta sürü halinde otlanan alageyikler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Coğrafyası ve endemik bitki türleri bakımından birbirinden farklı canlı türlerine ev sahipliği yapan Kahramanmaraş’ta, alageyik sürüsü görüntülendi. Onikişubat ilçesi Fırnız ve Suçatı bölgesinin dağlarında kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 15 alageyiğin sürü halinde otlandığı görüldü.

Geyiklerin dağın yamacında otlanması ve gezinmesi uzak bir mesafeden cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geyiklerin dağın yamaçlarında otladığı görülürken, bir müddet otlanan geyikler daha sonra gözden kayboldu.