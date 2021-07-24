banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
Biden’a destek eriyor!
Biden’a destek eriyor!
Kısıtlama protestosu adeta savaşa dönüştü
Kısıtlama protestosu adeta savaşa dönüştü

Suriye sınırında orman yangını

Hatay’ın Yayladağ ilçesi yakınlarında Suriye hattında başlayan orman yangını, bugün Türkiye tarafına sıçradı. Yaklaşık 1 hektarlık alanı etkileyen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Çevre 24.07.2021, 16:24
Suriye sınırında orman yangını
banner502

Hatay’ın Yayladağ ilçesi yakınlarında Suriye hattında başlayan orman yangını, bugün Türkiye tarafına sıçradı. Yaklaşık 1 hektarlık alanı etkileyen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Suriye’de devam eden orman yangınının, Yayladağı sınırındaki ormanlık alana sıçraması sonrası ekipler, hızla harekete geçti. 15 arazöz, 1 greyder, 1 kepçe ve 45 orman işçisi ile yapılan çalışma sonucu yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
banner501