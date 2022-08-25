"Süper meyve" aronyada hasat mutluluğu

Kocaeli’de, zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyayı çiftçilere hibe desteği olarak veren İzmit Belediyesi, Alternatif Ürünler Bahçesi’nde hasat etkinliği gerçekleştirdi.

Emirhan köyünde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde hasat etkinliği gerçekleştirildi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ziraat mühendisleri Hatice Parlak ve Seyitcan Karacaoğlan, Antalya’dan katılan aronya üreticileri katıldı.

"Belediyemizin atıl kalan tüm arazilerini çeşitli ürünlerle ekip biçmeye çalışıyoruz"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Göreve geldiğimizden bu yana ısrarla ‘üretim, üretim, üretim’ diyoruz. Türkiye’yi üretim kurtaracak. Üretmezsek, hele de zengin topraklarımızı işlemezsek, bu zenginliği kullanamayız. O yüzden de elimizden geldiği kadar öncelikle belediyemizin atıl kalan tüm arazilerini çeşitli ürünlerle ekip biçmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de ‘Çiftçimize nasıl destek verebiliriz’ diye düşünüyoruz. Çiftçimize olabildiğince gübre desteğinden tohum desteğine fide desteğinden fidan desteğine kadar destek vererek hem biz üretiyoruz hem de çiftçinin üretmesini kolaylaştırmak, girdi maliyetlerini düşürmek için ziraat odamızla birlikte kafa yoruyoruz. Buğday çalışmalarından klasik tarım ürünlerine, silajlık mısır ekimlerinden alternatif ürünler bahçesine kadar 3 yıldır ciddi çalışmalarımız oldu" dedi.

"Hasadımızı da yine üreticiyle yapıyoruz"

Başkan Hürriyet, şöyle devam etti:

"Düşünürken karşımıza aronya bitkisi çıktı. Aronya bitkisini araştırdığımızda süper meyve olarak adlandırılan ve sağlık meyvesi diye geçen bir ürün olduğunu gördük. İnsanların bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin önemli olduğunu ve insanların bu tarz ürünlere yöneldiğini gördüğümüzde ’Aronya üretebiliriz, aronya bahçeleri’ kurabiliriz dedik. Üreticilerimize de bu alternatif ürünleri üretmelerini sağlayarak gelir kaynağı oluşturabiliriz düşüncesiyle ilk burada aronya üretimine başladık. ’Önce bir deneyimleyelim biz de öğrenelim’ dedik. Öğrendiğimizi de bu uygulama bahçesinde çiftçimize aktaralım istedik. Hasadımızı da yine üreticiyle yapıyoruz. Geçen sene kendi ürettiğimiz fidelerden, aronya ile ilgilenen çiftçilerimize 1000 fide desteği sunmuştuk. Onlar da kendi tarlalarında eksinler, üretsinler ve alternatif bir gelir kaynağı olsun diye. Çiftçilerimiz de şuan yetiştirmeye devam ediyor. Onlara da buradan kolaylıklar diliyorum. Aronya sadece meyve olarak tüketilmiyor. Ayrıca meyve suyu yapılabiliyor, kurutulabiliyor, dondurması ve keki yapılabiliyor. Gerçekten çok lezzetli, güzel bir meyve. Kozmetik de kullanıyor. İlaç sektöründe de kullanılabiliyor. Aronya gerçekten bir sağlık meyvesi"