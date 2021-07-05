Süper hücre uyarısı! Marmara'da yarın sabaha dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Buna göre yarın sabah saatlerinde başta İstanbul olmak üzere bölgede şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak yağış görülebilir.

Habertürk TV Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel de, "Kuvvetli yağışın İstanbul'un tam üzerine gelme ihtimali var. Su baskınları yaşanabilir" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Türkiye denizlerinde bir faaliyet var. Hortum ve benzeri rüzgar hamlelerinin sebep olacağı anlık fırtınalar yarın Marmara'da bizi bekliyor. Hava tahminlerine göre, İstanbul'da ve İstanbul'un doğusunda Düzce ve Bartın'a olan yaklaşık 250 kilometrelik mesafede yarın sabah 07.00 sularından itibaren şiddetli hava olayları bekliyoruz. Buna yaz yağmurlarının Karadeniz üzerinden gelen çeşidi diyebiliriz. Şiddeti sağanak ve kuzeyde dolu yağışı tehlikesi var. Ayrıca şiddetli rüzgar da bekleniyor. Bu hava olayları sabah 07.00 ila öğlen 14.00 arası gerçekleşecek. Kuvvetli yağışın İstanbul'un tam üzerine gelme ihtimali var. Su baskınları yaşanabilir." (Kaynak.haberturk.com)