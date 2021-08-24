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Sungurlu’da göletlere 14 bin sazan yavrusu bırakıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde üç ayrı gölete toplam 14 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Çevre 24.08.2021, 18:55
Sungurlu’da göletlere 14 bin sazan yavrusu bırakıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde üç ayrı gölete toplam 14 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Su Ürünleri Müdürlüğü’nden temin edilen 14 bin adet sazan balığı yavrusu, Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 3 ayrı gölete bırakıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Hacılarhanı ve İnegazili göletlerine 5’er bin, Alembeyli Göletine ise 4 bin adet olmak üzere toplam 14 bin adet sazan balığı yavrusunu gölete bıraktılar.

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