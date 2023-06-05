Sungurlu’da dere ve çaylar taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde dün meydana gelen sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı birçok köyde tarım arazileri sular altında kaldı. Çay yataklarında 15 gün önce çekilen fotoğraflar ise sel felaketinin göz göre göre geldiğini gösterdi.

İlçede dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu birçok dere ve çay taştı. Oluşan sel nedeniyle Hacımusa köyü başta olmak üzere birçok köyde buğday, arpa ve pancar ekili tarlalar sular altında kaldı.

Çorum-Ankara karayolunu sel suları bastı

Sel sularının bastığı Ankara-Çorum karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. 15 gün önce tıkalı olan çay yatağının fotoğrafını paylaşan vatandaşlar, yetkililere sitem etti. "Allah’tan gelen başımız üstüne" diyen vatandaşlar, “Çay yatakları dolu. Suyun gidecek yeri olmadığından ekili arazilere zarar verdi. Bu çay yataklarının biran önce temizlenmesi gerekiyor. Tedbir alınması için illa birilerinin zarar görmesi mi gerekiyor” ifadelerini kullandılar.

Son günlerde yaşanan sağanak yağışlar, dere ıslah çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu. İlçe merkezinde bulunan Di, Budaközü ve Akçay dereleri ise ıslah edilmeyi bekliyor.