Suluova’da gökyüzünde ilginç görüntü

Dünya’da nadir görülen bir bulut formu, Amasya’nın Suluova ilçesinde ortaya çıktı.

Suluova ilçesinde gökyüzünde bulutların oluşturduğu ilginç görüntü objektiflere yansıdı. Türkiye’de ve Dünya’da ender olarak görünen lenticular (merceksi) bulutlar kümesi Suluova’da görüntülendi.

Suluova’ya bağlı Akdağ’ın üzerindeki gökyüzünde oluşan ve Türkiye’de ve Dünya’da çok ender görülen “lenticular (merceksi) bulutlar” pek çok kişi tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.