Suluova’da Engelsiz Yaşam Merkezi için çalışmalar başladı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un ikinci dönem projeleri arasında önemli bir yere sahip, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalara başlandı.

Amasya bölgesinde ilklere imza atan Belediye Başkanı Fatih Üçok, diriliş caddesi üzerinde 2 bin 295 metrekarelik alanda Engelli vatandaşların ve çocukların hizmetine sunacağı Engelsiz Yaşam Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu. Başkan Üçok, yaptığı açıklamada, park tamamlandığında engelli hemşehrilerinin rahatça kullanacağını ve içinde çeşitli aktiviteler yapabileceğini söyledi.

Engelsiz Yaşam Parkı’nın kısa sürede hizmete girmesi için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerinin altını çizen Başkan Üçok konuşmalarının devamında ise, “Diriliş Caddesi üzerinde yer alan ve 2 bin 295 m2 alan büyüklüğüne sahip yeşil alan içerisine Engellilerimiz için park yapıyoruz. Parkımız tamamlandığında Suluova’mızda ilk engelsiz yaşam parkı olma özelliğini taşıyacak ve engelli hemşehrilerimiz ve çocuklarımızın kullanımına sunulacaktır. Park içerisinde engelli hemşehlerimize yönelik fitness aletleri, oturma alanları, kamelyalar ve oyun grupları yer alacaktır. Engelli hemşehrilerimizin eğlenceli vakit geçirmelerini temin etmek ve ailelerin rahat bir ortamda stres atmasına vesile olmak amacıyla yapımına başladığımız parkımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.