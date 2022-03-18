Sultangazi’de lapa lapa kar yağışı

Sultangazi’de etkili olan lapa lapa kar yağışının ardından her yer beyaza büründü.

İstanbul’da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Sultangazi’de bir anda bastıran kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışı sırasında fotoğraf çektirirken, trafiğin sorunsuz şekilde aktığı görüldü.