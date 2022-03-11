Sultangazi’de kar manzarası havadan görüntülendi

İstanbul’un tüm ilçeleri neredeyse beyaz örtüye bürünürken, Karla kaplanan Sultangazi Meydanı’da dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan kar yağışı, megakenti etkisi altına aldı. Sultangazi ilçesini de saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluşturdu.