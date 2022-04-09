Sultangazi’da çocuklar ağaç fidelerini toprakla buluşturdu

Eski Habipler Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte ağaç fidelerini toprakla buluşturan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi’mizde ağaçsız sokak bırakmayacağız. Çocuklarımıza çok daha yeşil, çok daha yaşanabilir bir Sultanşehir bırakacağız” dedi.

Eski Habipler Mahallesi’nde gerçekleşen ağaç dikim etkinliğinde Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının yanı sıra, çoğunluğu çocuklardan oluşan çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Sultangazi’de ağaçsız sokak kalmıyor

Sultangazi’yi daha yeşil ve daha yaşanabilir kılmak adına gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Dursun, “Bugün yavrularımızla birlikte, çok sayıda ağaç fidesini toprakla buluşturduk. Çocuklarımızın heyecanı bizleri çok mutlu etti. Onların ağaca, doğaya saygı duyan, çevresini koruyan nesiller olarak yetişmelerine çok önem veriyoruz. Ayrıca, kıymetli komşularımızın pencerelerine, balkonlarına çok yakışacak çiçekleri de kendilerine armağan ettik. İlçemizin tüm mahallelerinde ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ağaç dikim mevsimi geldiğinde, sokaklarımızdaki uygun noktalara ağaç fidelerimizin dikimini gerçekleştiriyoruz. Sultangazi’mizde ağaçsız sokak bırakmayacağız. Bu güzel ağaçları hep birlikte koruyacağız. Çocuklarımıza çok daha yeşil, çok daha yaşanabilir bir Sultanşehir bırakacağız” dedi.