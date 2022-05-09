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Sultangazi Şehir Ormanlarında piknik mevsimi başladı

Sultangazi’ye bağlı Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Şehir Ormanlarında piknik mevsimi başladı. Sultangazi Belediyesi’nin özenli bakımıyla bahar aylarına yemyeşil bir merhaba diyen Şehir Ormanları, şehir stresinden uzaklaşmak isteyen on binlerce piknikçiye doğayla buluşma ve stres atma fırsatı sunuyor.

Çevre 09.05.2022, 14:25
Sultangazi Şehir Ormanlarında piknik mevsimi başladı

Sultangazi’ye bağlı Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Şehir Ormanlarında piknik mevsimi başladı. Sultangazi Belediyesi’nin özenli bakımıyla bahar aylarına yemyeşil bir merhaba diyen Şehir Ormanları, şehir stresinden uzaklaşmak isteyen on binlerce piknikçiye doğayla buluşma ve stres atma fırsatı sunuyor.

Yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan piknik alanları, açık hava spor alanları, macera platformları, oyun grupları, seyir kulesi, amfi tiyatrolar, hobi bahçeleri, mescit, çeşmeler, etkinlik alanları ve Binicilik Tesisleri Alibey Havzası’nda toplam bin 600 dönüme yayılan Sultangazi Şehir Ormanları, 7’den 70’e herkese hitap eden geniş olanaklarıyla İstanbulluların gözde piknik rotalarından birini oluşturuyor. Sultangazi Belediyesi’nin titiz bir bakım çalışmasıyla bahar ve yaz aylarına hazırladığı ormanlar, İstanbul’un dört bir yanından on binlerce ziyaretçiye ağaçlar altında ve Alibey Havzasının muhteşem manzarası karşısında piknik keyfi yaşatıyor.

Piknik, spor, binicilik; şimdi doğayla buluşma zamanı

Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Şehir Ormanları; daima bakımlı bankları, çeşmeleri, oyun grupları ve mescidiyle ziyaretçilere, aileleriyle birlikte güzel bir piknik için ihtiyaç duyacakları tüm olanakları sunuyor. Ağaçların hemen yanı başında bulunan spor sahaları ile ormanların birçok noktasındaki fitness aletleri, doğayla iç içe spor yapmanın mutluluğunu yaşatıyor. Başta çocukların gözdesi olan sevimli midilliler olmak üzere, eğitimli atları ve uzman personeliyle Binicilik Tesisleri, her yaştan ziyaretçiye keyifli bir binicilik deneyimi sunuyor. Sultangazi Şehir Ormanlarının sahip olduğu olanaklar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Dileyenlerin kendi mahsullerini ekip yetiştirdikleri Hobi Bahçelerinde domates, roka, maydanoz gibi lezzetli ürünler dikkat çekiyor. Seyir Kulesi’nin manzarası nefesleri keserken amfi tiyatro, Alibey Havzasına huzurlu bir seyir imkânı sunuyor.

“Tüm komşularımızı doğayla buluşmaya davet ediyoruz”

Sultangazililerin ve tüm İstanbulluların gönül rahatlığıyla doğayla buluşmaları ve huzur bulmaları adına gayret gösterdiklerini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Şehir Ormanlarımıza özenli bir bakım uyguladık. Ormanlardaki banklarımızdan çeşmelerimize, mescidimizden spor sahalarımıza, Binicilik Tesislerimizden Hobi Bahçelerimize, tüm alanlarımızı pırıl pırıl bir hale getirdik. Vatandaşlarımız buralarda şehir stresini arkalarında bıraksınlar, doğayla iç içe pikniklerini, sporlarını yapsınlar, çocuklarımız gönüllerince oynasınlar, eğlensinler diye ormanlarımızı bahar ve yaz aylarına hazır hale getirdik. Şimdi havalar ısındı ve ormanlarımız yeşilin bin bir tonuna ve harika bir manzaraya ev sahipliği yapan, esasında İstanbul’un en gözde doğayla buluşma noktalarından biri haline geldi. Unutmamalıyız ki şehir, ancak hep birlikte sahip çıkarsak güzelleşir, gelişir. Aynı şekilde, ormanlarımızı da hep birlikte koruyalım; kurallara riayet edelim, ateş yakarak bu güzelim ağaçlarımızı riske atmayalım, etrafı kirletmeyelim, ormanlarımızdaki banklara ve aletlere zarar vermeyelim Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım ki hem bu güzel nimetlerden en iyi şekilde istifade edelim hem de çocuklarımıza da güzel bir doğa bırakalım. Bu düşüncelerle, tüm komşularımızı doğayla buluşmaya, doğayla şifa bulmaya, bu güzel imkânların tadını çıkarmaya, Şehir Ormanlarımıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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