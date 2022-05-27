Sultangazi Belediyesi ulaşım kalitesini yükseltmeye devam ediyor

Sultangazi’yi her alanda ileriye taşımayı hedefleyen Sultangazi Belediyesi, ulaşım yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelindeki altyapı, asfalt ve aydınlatma çalışmalarıyla Sultangazi yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

“Sultanşehir” hedefiyle her alanda olduğu gibi ulaşımda da hız kesmeden çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi; ilçe genelinde asfaltlama ve altyapı çalışmaları yapıyor. Belediye ekiplerinin Cebeci, Cumhuriyet, Esentepe ve İsmetpaşa Mahallelerindeki asfaltlama ve altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Cebeci Mahallesi’nde T Caddesi baştan başa yenilenirken Cumhuriyet Mahallesi Hendek Sokak ve Esentepe Mahallesi 2398 ve 2850 Sokaklar, çalışmaların ardından yepyeni görünümlerine kavuştular.

Yollar Tamamen Yenileniyor

2022 yılı içinde şu ana kadar yaklaşık 21.000 ton asfaltın yollarla buluştuğu çalışmalarda altyapı düzenlemeleri de gerçekleştiriliyor. Son olarak T Caddesi’ne yeni yağmur suyu hattı döşenirken kaldırımlar da yenilendi. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Hendek Sokak’taysa, asfaltlama çalışmalarından önce havai hatlar yer altına alındı. Esentepe Mahallesi’ndeki çalışmalarda da havai hatlar yer altına alınırken sokakların kaldırımları da baştan başa yenilendi. Ulaşım ve altyapı çalışmaları Sultangazi’nin tüm mahallelerinde devam edecek.

Sultangazi’yi her açıdan Sultanşehir yapmaya kararlı olduklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Ulaşım, bizim büyük önem verdiğimiz hizmet alanlarından biri. Göreve geldiğimiz günden beri, Sultangazimizin dört bir yanında kilometrelerce asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Havai hatları yer altına alırken yollarımızı modern, şık ve tasarruflu yeni aydınlatma üniteleriyle buluşturduk. İlçemize çok yakışan prestij caddelerimizi komşularımıza armağan ettik. Kronikleşmiş altyapı sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturduk. Bu ve benzeri çalışmalarımıza, hız kesmeksizin devam ediyoruz. Şu anda ekiplerimizle Cebeci, Cumhuriyet, Esentepe ve İsmetpaşa Mahallelerimizin cadde ve sokaklarında altyapı ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Komşularımıza hayırlı olsun. Yaz boyunca tüm çalışmalarımız tüm mahallelerimizde devam edecek. İlçemizin ulaşım standartlarını, 15 mahallemizde de yükseğe taşımaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.