banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Sultangazi Belediyesi öğretmenlere dev bir ‘Hatıra Ormanı’ armağan etti

11 Kasım günü tüm Türkiye’de ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanıyor. Bu özel günü, 5000 ağaçtan oluşacak ‘Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı’nı ilçede görev yapan öğretmenlere armağan ederek taçlandıran Sultangazi Belediyesi, ormanın ilk fidelerini öğretmenler ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Çevre 11.11.2021, 16:25
Sultangazi Belediyesi öğretmenlere dev bir ‘Hatıra Ormanı’ armağan etti

11 Kasım günü tüm Türkiye’de ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanıyor. Bu özel günü, 5000 ağaçtan oluşacak ‘Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı’nı ilçede görev yapan öğretmenlere armağan ederek taçlandıran Sultangazi Belediyesi, ormanın ilk fidelerini öğretmenler ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde tüm Türkiye’de yaklaşık 250 milyon ağaç toprakla buluşuyor. Yeşile büyük önem veren Sultangazi Belediyesi de, bu özel günü dikkat çeken bir etkinlikle taçlandırdı. Dişbudak, ıhlamur ve çınar türlerinden oluşacak 5000 ağaçlık dev “Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı”nı ilçede görev yapan öğretmenlere armağan eden belediye, ormanın ilk fidelerini öğretmenler ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu. Yoğun katılımla tam bir şenlik havasında geçen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen ve Yakup Dalkılıç, Eğitimden Sorumlu Belediye Başkan Danışmanı Abuzer Korkmaz meclis üyeleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Başkan Dursun, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte ağaç fidelerini toprağa ekti. Öğretmenler ve öğrencilerle bol bol muhabbet eden Başkan Dursun, eğitime verdikleri güçlü destekle her zaman yanlarında olduklarını sık sık vurguladı. Başkan Dursun, etkinliğin sonunda tüm öğretmenlere içten teşekkürlerini sunarak pentas çiçekleri armağan eti. Öğretmenler ve öğrenciler de, Başkan Dursun’un samimi ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

"En güzel anı"

Böyle etkinliklerin çocukların gelişiminde çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, böyle güzel bir etkinlikte sizlerle birlikte olduğum için büyük memnuniyet duyuyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinlik, çocuklarımız için gerçekten çok önemli. Bu ağaç dikim etkinliği, ileride anlatacakları en güzel anılarından biri olacak” dedi.

"Değerli öğretmenlerimize güzel bir hatıra ormanı armağan etmek istedik"

İlçede görev yapan öğretmenlerle buluşmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun şöyle konuştu: “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bizden güzel bir orman talebinde bulundular. Biz de bu çalışmayı yaparak değerli öğretmenlerimize güzel bir Hatıra Ormanı armağan etmek istedik. Bugün de ormanımızın fidelerini toprakla buluşturduğumuz bu güzel etkinlikte birlikteyiz. Esasında Sultangazimizin dört bir köşesinde, caddelerinde, sokaklarında, ıhlamurlarımızı, çınarlarımızı toprakla buluşturduğumuz bir dönemdeyiz. Şehrimizin daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir olması adına büyük gayretle çalışıyoruz. Bu gün de burada, öğretmenler gününün öncesinde, siz değerli öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle böyle bir programda bir arada olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Sultangazi’deki okullar için yapacakları yeni çalışmanın müjdesini veren Başkan Dursun, “Yine önümüzdeki günlerde okullarımız için bir çalışmamız olacak. Çocuklarımızın bitkiyle, yani yaşayan bir varlıkla iç içe olup onun yaşamını daha iyi anlayabilmesi için yaklaşık 20.000 adet küçük bitki kitini okullarımıza dağıtacağız. Böylece çocuklarımız bir bitkinin nasıl yeşerdiğini, büyüdüğünü, yaşadığını daha iyi gözlemleyecekler ve doğayı daha iyi anlayıp daha fazla sevecekler, koruyacaklar. Eğitime çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Dursun, konuşmasını şu sözleriyle noktaladı: “Bütün gayretimiz doğayı seven, koruyan ve doğaya saygı duyan bir nesil yetiştirebilmek içindir. Hep birlikte bunu başarabildiğimiz takdirde doğa bunun karşılığını bizlere çok güzel verecektir ve bizler daha güzel bir dünyada yaşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

"Her çocuk bir fidandır"

Öğretmenlere armağan edilen hatıra ormanı ve düzenlenen ağaç dikim etkinliği için belediyeye teşekkür eden Sultangazi Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, “Bugün burada ‘Geleceğe Nefes’ programı kapsamında ülkemizin yeşillenmesine bir katkı sağlamak istedik. Çünkü biz, kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin diye emreden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bugün burada çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosferin bir de öncesi var. Sultangazi Belediyemiz, bu alanı çok güzel hazırladılar. Hiçbir konuda bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin yeşillenmesine katkı sağlamak durumundayız. Sadece ağaçlarımızın değil, çocuklarımızda da doğayı sevme ve koruma bilincinin yeşermesine katkı sağlamak zorundayız” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6