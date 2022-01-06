Sultangazi 2021 yılında da yeşili korumak ve artırmak için çalışmalarında hız kesmedi

İstanbul Sultangazi Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları korumak ve artırmak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdiği bir yılı daha geride bıraktı. İlçeye kazandırılan yeni parkların yanı sıra var olanların yenilenmesi veya bakımı, sokak ve caddelerdeki ağaçlandırma çalışmaları, şehir ormanlarındaki bakım çalışmaları, yeni spor sahaları ve daha birçok çalışmayla 2021, yeşilin korunduğu ve artırıldığı bir yıl oldu.

“Daha Yeşil Bir Sultanşehir” için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sultangazi Belediyesi, bu amaç doğrultusunda yoğun gayret gösterdiği bir seneyi arkasında bıraktı. Haftanın yedi günü çalışan ekipler ilçe genelindeki yeşil alanların korunması ve artırılması amacıyla yoğun mesai harcadı. Sultangazi’ye 24 bin 129 yeni ağaç ve dekoratif peyzaj bitkisi ile “Ağaçsız sokak, çiçeksiz balkon kalmasın” diyen Sultangazi Belediyesi, 2021 yılında ilçe genelindeki birçok sokak ve caddeye toplam 755 ağaç dikti ve vatandaşlara binlerce saksı çiçeği dağıttı. Şenlik havasında geçen ağaç dikim etkinliklerinde Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da vatandaşlarla bir araya geldi. Ağaçları ilçe sakinleriyle birlikte toprakla buluşturan Başkan Dursun, “Bizler, siz değerli komşularımızın her şeyin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz ve sizlere daha yeşil, daha güzel bir şehir armağan etmek istiyoruz. Ayrıca unutmamalıyız ki önemli olan bu ağaçlarımıza ve esasında tüm ilçemize hep beraber sahip çıkmaktır. Bunu yaptığımızda inşallah çok daha güzel günlere kavuşacağız, çok daha güzel bir Sultangazi’de buluşacağız. Tüm ilçemizi hep beraber koruyalım, kollayalım; ilçemizi daha güzel günlere birlikte taşıyalım” diyerek yeşili artırmanın yanı sıra korumanın da çok önemli olduğunu sık sık vurguladı. Öte yandan şehir ormanlarına dikilen ağaçlarla, belediyenin 2021 yılı içerisinde Sultangazi’ye kazandırdığı ağaç ve dekoratif peyzaj bitkisi sayısı 24 bin 129 adet oldu.

Yeni parklar ve yeşil alanlar

Sultangazi Belediyesi, ağaç dikimlerinin yanı sıra ilçeye yeni parklar ve yeşil alanlar da kazandırmaya gayret ediyor. 2021 yılında Sultangazi’ye 5 yeni park ve yeşil alan armağan eden belediye, 6 parkı da tamamen yeniledi. Bunların yanı sıra 32 adet park ve yeşil alanda kısmi yenileme çalışmaları yapıldı ve bu çalışmalar kapsamında yeni oturma alanları, geçiş yolları ve oyun alanları vatandaşların hizmetine sunuldu. Parkların görünümüne de önem veren Sultangazi Belediyesi, dekoratif ahşap saksılar, taş süslemeler ve bitki tasarımlarıyla ilçe sakinlerini daha nezih ve daha şık parklar ve yeşil alanlarla buluşturmayı amaçladı.

Göz alıcı bahçeler, renk renk çiçekler

Sultangazi genelinde muhtelif noktalarda 526 metrekarelik alanı kapsayan şık ve modern görünümlü dikey bahçelerin rutin bakımları devam ediyor. Bu bahçelerin yanı sıra, ilçedeki tüm park ve yeşil alanları süsleyen renk renk binlerce çiçek de Sultangazi Belediyesinin serasında yetiştirilerek toprakla buluşturuldu. İlçe genelinde yazlık ve kışlık olmak üzere iki defa mevsimlik çiçek dikimi yapılırken yaz mevsiminde sardunya, ateş, begonya, cam güzeli, zinya ve kadife çiçeği; kış mevsimindeyse menekşe, çuha, papatya ve nisan ayında açmak üzere lale ve sümbül soğanı dikimi yapılıyor. İlçede yaklaşık 2,5 yıl içerisinde dikimi yapılan çiçek sayısı 4 milyon 300 bine ulaşırken bu rengarenk çiçeklerle Sultangazi daha da güzelleşti.

Parklar ve spor alanları her zaman pırıl pırıl

Sultangazi’de toplam 316 park ve yeşil alan bulunuyor. Buralardaki toplam 586 bin 253 metre alanda düzenli olarak bitki bakımlarını yapan belediye, 2021 yılında toplam 15 bin 85 metrekare çim serimi gerçekleştirdi. Toplamda 606 bin 253 metrekare alanda da ilaçlama ve gübreleme çalışmaları aksatılmaksızın düzenli olarak devam ediyor. Bu alanların dışında kalan bölgeleri de es geçmeyen belediye, ilçenin çeşitli noktalarındaki yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda çim biçimi, motorlu tırpan, ilaçlama ve gübreleme çalışmalarını düzenli olarak yapmaya devam ediyor.

Park ve yeşil alanlarda bulunan bütün çocuk oyun grupları, fitness aletleri, ahşap malzemeler (bank, piknik masası, pergole, kameriye ve benzeri), korkuluklar ve potalar, kaleler, spor sahaları ve saha koruma direkleri ile çitlerinin boya, kaynak, tamirat gibi işlemleri belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor ve vatandaşların mağduriyet yaşamasına izin verilmiyor. İhtiyaç duyulan tüm bank, piknik masası, çatılı piknik masası ve kameriyeler ile voleybol, futbol ve basketbol pota direklerini belediye kendi bünyesinde imal ediyor. Öte yandan bu alanlardaki aydınlatmalar da, haftada iki gece olmak üzere, düzenli olarak kontrol ediliyor ve oluşabilecek acil durumlara karşı müdahale ekibi, 7 gün 24 saat hazır tutuluyor. Ayrıca ilçedeki okul, hastane, cami gibi tüm kamu kurumlarının da bahçelerindeki yeşil alanların bakım ve onarım işlemleri Sultangazi Belediyesince gerçekleştiriliyor.

Sultangazi Belediyesi, gençlerin ve tüm sporseverlerin huzurla spor yapabilmesi için park ve yeşil alanların yanı sıra ilçedeki spor sahalarının da bakımına büyük önem veriyor. Sürekli yapılan bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra 2021 yılında 4 adet spor sahası tamamen yenilendi ve 1 adet yeni saha da ilçeye kazandırıldı.

Şehir ormanlarına özel ilgi

Belediye, Sultangazinin göz bebekleri olan Mimar Sinan Şehir Ormanı ile Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı’na özel ilgi gösteriyor. Piknikçilerin şehir ormanlarından huzurla istifade edebilmesi için yeni yerleştirilenlerle birlikte bakım ve onarımları yapılan toplamda 250 adet piknik masası ormanlara yerleştirildi. Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda yer alan amfi tiyatro, tamamen yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Böylece düzenlenecek tiyatro ve konserlerin daha bakımlı ve kullanışlı alanlarda yapılabilmesine imkan sağlandı. Ormanlardaki fitness ve çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, çeşmeler, yeşil alanlar, parklar, ağaç, çiçek ve çalılık alanların yanı sıra vatandaşların severek ve eğlenerek vakit geçirdiği at çiftliği ile şehrin merkezinde doğa ile bütünleştiği ve kendi sebze ve meyvesini organik olarak üretebildiği hobi bahçelerinde de bakım ve onarım işlemleri aksatılmadan düzenli olarak sürdürülüyor.