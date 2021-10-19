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Sultan Sazlığında ilk defa görüldü

Bilinen 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda ilk defa, daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan ’Saz Horozu’ gözlemlendi.

Çevre 19.10.2021, 10:32
Sultan Sazlığında ilk defa görüldü

Bilinen 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda ilk defa, daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan ’Saz Horozu’ gözlemlendi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda daha önce yine ilk defa akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını ve çok nadir olan siyah flamingo görülmüştü. Alan için yapılan çalışmaların ardından sazlıkta son olarak nesli tehdit altında olan saz horozu da görüldü.

Göçmen bir kuş türü olan saz horozu büyük ayakları, kırmızı kafa ve gagası ile parlak mavi tüyleriyle ayırt edici bir kuş türü. Yuvalarını yüksek sazların arasına yapmayı tercih eden saz horozları, otçul olmalarının yanı sıra küçük balık ve kurbağalarla da besleniyor.

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