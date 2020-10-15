Sular çekilince arazi beyaza büründü
SİVAS’IN ULAŞ İLÇESİNDE İLKBAHAR’DA SULAR ALTINDA KALAN ARAZİDE SULARIN ÇEKİLMESİYLE TUZ TABAKASI OLUŞTU, OLUŞAN TABAKA ARAZİDE DİKKAT ÇEKEN BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKARDI.
Sivas’ın Ulaş ilçesinde ilkbaharda sular altında kalan arazide suların çekilmesiyle zeminde tuz tabakası oluştu, beyaza bürünen arazi ilginç görüntü oluşturdu.
Ulaş ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan arazi, kış aylarının yağışlı geçmesiyle ilkbaharda sular altında kaldı. Yaz aylarının kurak ve yağışsız geçmesi suların çekilmesine neden oldu. Suların çekilmesinin ardından arazi beyaz tuz tabakası ile kaplandı. Kilometrelerce uzaklıktan fark edilebilen arazi, beyaz görünümüyle dikkat çekti.
“Mükemmel bir görüntüsü var”
İlçede yaşayan Basri Kılıç, arazide görülmeye değer bir manzaranın ortaya çıktığını belirterek, “Ulaş ilçesinde yaşıyorum, burada ilkbaharda yağıştan dolayı sulak alan oluştu. Yağışlar kesilince de böyle bir görüntü ortaya çıktı. Çok güzel, tuz gölünü anımsatan bir görüntü var. Gelip bazen geziyorum. Zemin bembeyaz, şu anda bataklık bir yer yok. Burası zaten bir çayırlıktı. Sular çekilince böyle güzel bir görüntü oluşturdu. Mükemmel bir görüntüsü var" dedi.
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