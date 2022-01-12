Sular altında kalan tatil sitesinde vatandaşlar bot ve kepçelerle tahliye edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Karpuz Çayı’nın aşırı yağışlar ve lodos nedeniyle taşması, başta D-300 Karayolu üzerinde bulunan lüks bir tatil sitesi olmak üzere çevresindeki arazilerin sular altında kalmasına neden oldu. Manavgat ve Antalya Büyükşehir Belediyesiyle AFAD ekipleri, tatil sitesindeki vatandaşların yardımına koşarken, sitede 1. kattaki daireler ve araçların sular altında kaldığı gözlendi.

Site sakinleriyle görüşen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, site sakinlerinin soba ve ışıldak taleplerinin yanı sıra sıcak yemek ulaştırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Manavgat’ta 3 gündür şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış, birçok yerde su baskınlarına neden oldu. Gece boyunca aralıksız yağan yağmur ve lodos Kızılot Mahallesi’nde bulunan Karpuz Çayı’nın taşmasına neden olurken, Kızılot sınırlarında D-400 Karayolu kenarında bulunan ATO Tatil Sitesi sular altında kaldı.

“Hazırlıksız yakalandılar”

Site sakinleri su baskınına gece uykuda yakalanınca dışarı çıkamayarak evlerinde mahsur kaldı. Evlerinin 2. katına çıkan site sakinleri 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı itfaiye ekipleri gelirken, Manavgat Belediyesi, AFAD ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerinin yanı sıra bölgedeki işletmelere ait iş makineleri vatandaşların yardımına koştu. Bir taraftan kepçe ve botlar yardımıyla evlerinden ayrılmak isteyen vatandaşlar tahliye edilirken, diğer taraftan gidecek yerleri olmadığı için evlerinde kalan vatandaşlara ekmek ve diğer ihtiyaçlarının dağıtımı yapıldı.

“Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz”

ATO Tatil Sitesine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların mağdur olmamaları için her şeyin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirterek “Gece şiddetli yağmurun yanında denizden esen lodos Kızılot Çayı’nın taşmasına neden oldu. Hemen kıyısındaki ATO Tatil Sitesi de sular altında kaldı. Haber gelir gelmez AFAD, Antalya Büyükşehir ve Manavgat Belediyeleriyle jandarmamız seferber oldu. İçeriden çıkmak isteyen vatandaşlarımız tahliye ediliyor. Kalan vatandaşlarımızın da bizlerden ısınmak için soba ve aydınlatma için ışıldak talepleri var. En kısa sürede bunları temin edeceğiz. Ayrıca bu vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapacağız. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.

“Sitede 30’un üzerinde aile var”

Site sakinlerinden Çetin Şendoğdu, ATO Tatil Sitesi’nin 171 daireden oluştuğunu belirterek, “Şu an burada yaz-kış olmak üzere 30’un üzerinde aile ikamet etmektedir. Taşkın gece yaşandığı için içeride mahsur kalanlar var. Hepsi tahliye ediliyor” dedi.