banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu
Sağlık Turizminde Yeni Dönem Başlıyor!
Sağlık Turizminde Yeni Dönem Başlıyor!
İstanbul'da otogarlardan araç çıkış yasağı uzatıldı!
İstanbul'da otogarlardan araç çıkış yasağı uzatıldı!

Sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

Samsun’un Bafra Ovası’nda kanalın taşması sonucu sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi.

Çevre 25.01.2022, 12:45
Sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

Samsun’un Bafra Ovası’nda kanalın taşması sonucu sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi.

Aşırı yağışlar sonucu Doğanca Mahallesi’nde bulunan Düden Kanalı taştı. Kanalın taşması sonucunda evlerin bahçesi, tarım arazileri, ahırlar ve samanlık suyla doldu. Taşkın nedeniyle 30 hane mağdur oldu.

Doğanca Yeşilova Mahallesi’nde de Kuşakla Kanalı’nın taşması sonucunda ekili tarım arazilerinde büyük zarar meydana geldi. Düden mevkisinde su taşkınları nedeniyle yollar da su altında kaldı. Bölgede kanalın denize olan bağlantısının açıldıktan sonra su seviyesinin hızlı bir şekilde azaldığına değinen mahalleliler, kanal ile deniz bağlantısının her zaman açık tutulmasını istediler.

“Boğaz açık kalırsa müdahale edilirse su baskını olmaz”

Sabah yapılan müdahalenin ardından su seviyesinde belirgin bir oranda azalma olduğuna dikkat çeken Sedat Zengince, “Bafra Ovası’nda yağan tüm yağmur suları mahallemizdeki kanaldan denize doğru akıyor. Deniz yolu kapalı olduğu için bu bölgede bulunan insanların evlerini, ahırlarını, tarlalarını su bastı. Sabah suyun denize kavuştuğu Fener Boğazı açılınca su seviyesi belirli oranda düştü. Sabah saatlerinde mevcut su şu andakinden 20 cm daha yüksekteydi. Müdahalenin ardından su seviyesi hemen aşağıya doğru düştü. Bu da müdahale edildiği takdirde bölgemizde su baskınının olmayacağının göstergesidir. Yılardır bu mağduriyeti yaşıyoruz. Yıllardır bu sorunun çözülmemesini de anlamış değiliz” dedi.

“Binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı”

Birçok çiftçinin su baskını yüzünden zarara uğradığının altını çizen Zengince, “Samanlığı su dolan, evi su dolan arkadaşlarımız var. Bizim arpa ekili arazimiz, arkadaşımızın da buğday ekili arazisi tamamen sular altında kaldı. Binlerce dönüm arazi suyun altında kaldı. Bu yaz kış olan bir durum. Arazim yazın en kurak dönemde bile sular altında kalıyor. Bu kanal sürekli olarak taşıyor. Bazen çeltik sularımızı bile boşaltamıyoruz. Bu suların denize boşaldığı boğazın daimi olarak açık kalmasını istiyoruz. Bu sorunu çözersek hayvanların mera alanları ve tarım arazilerimiz sular altında kalmaktan kurtulacak, kuşlar için de daha faydalı olacak. 40 yıldır yaşadığımız sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz” diye konuştu.

Bölgede kanal ile deniz bağlantısının açılmasının ardından su seviyesinin gözle görülür seviyede azaldığı görülürken, taşkının ardından mahalle mezarlığının da sular altında kalması dikkat çekti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11