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Sular 20 metre çekildi, eski Kars-Ardahan karayolu ortaya çıktı

Kars Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla baraj havzasında sular 20 metre çekilince eski Kars-Ardahan karayolu da ortaya çıktı. Ortaya çıkan karayolu havadan görüntülendi.

Çevre 24.07.2022, 09:12
Sular 20 metre çekildi, eski Kars-Ardahan karayolu ortaya çıktı

Kars Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla baraj havzasında sular 20 metre çekilince eski Kars-Ardahan karayolu da ortaya çıktı. Ortaya çıkan karayolu havadan görüntülendi.

Kars’ta yapımı 2018 yılında tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü’nün suları altında Kars-Göle-Ardahan karayolu, baraj kapaklarının açılmasıyla çekilen sularla birlikte yeniden ortaya çıkarken, sular altında kalan ağaçlar da gün yüzü gördü. Kars-Ardahan karayolunun yeniden ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, “Baraj kapaklarının açılmasıyla beraber su seviyesi de dip seviyeye ulaştı. Eski Kars-Ardahan yolu da tamamen ortaya çıkmış durumda. Baraj sularının çekilmesi eski yapıların, ağaçların da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu” dedi.

Suların yaklaşık 20 metre çekildiği baraj havzasında suların çekilmesiyle toprakta derin çatlaklar oluştu. Ortaya çıkan karayolu, ağaçlar ve ev kalıntıları havadan görüntülendi.

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