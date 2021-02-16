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Sulama kanalında balık ölümleri endişelendiriyor

Antalya’da sulama kanalında yaşanan balık ölümleri vatandaşları endişelendiriyor. Sulama kanalında 6-7 kiloyu bulan sazan ve çok sayıda yılan balığının telef olup suyun yüzüne çıktığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar, balık ölümlerinin sebebinin yeni yapılan seralar olduğunu iddia ettiler. Kanal yüzeyinde boş vaziyette irili ufaklı tarım ilacı kutuları dikkat çekti.

Çevre 16.02.2021, 14:36
Sulama kanalında balık ölümleri endişelendiriyor

Antalya’da sulama kanalında yaşanan balık ölümleri vatandaşları endişelendiriyor. Sulama kanalında 6-7 kiloyu bulan sazan ve çok sayıda yılan balığının telef olup suyun yüzüne çıktığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar, balık ölümlerinin sebebinin yeni yapılan seralar olduğunu iddia ettiler. Kanal yüzeyinde boş vaziyette irili ufaklı tarım ilacı kutuları dikkat çekti.

Manavgat’ta yıllar önce tarım arazilerinin sulanması amacıyla yapılan sulama kanalı balık ölümleri yaşanıyor. Salkımevler mahallesinden başlayıp Ulualan ovasına uzanan sulama kanalının, Demirciler ve Karaöz Mahallelerinden geçen bölümünde son günlerde yaşanan balık ölümleri vatandaşları endişelendiriyor. Balık ölümlerinin meydana geldiği bölgede ikamet eden vatandaşlar, bugüne kadar böyle bir olaya şahit olmadıklarını, 4-5 gündür kanalın yüzeyinde ölü balıklar görülmeye başladığını belirttiler.

Sulama kanalında 6-7 kiloyu bulan sazan balıklarının yanı sıra irili ufaklı yüzlerce yılan balığı ölerek suyun yüzüne çıkmış durumda. Yine kanal yüzeyinde boş vaziyette irili ufaklı tarım ilacı varillerini de görmek mümkün.

"Seralar balık ölümlerinin sebebi olabilir"

Balık ölümlerinin meydana geldiği mahallede ikamet etmekte olan Adem Özdemir, burada doğup büyüdüğünü belirterek, “Çocukluğumuzda serinlemek için girdiğimiz, balık tuttuğumuz sulama kanalı ne yazık ki şimdi ölü balıklarla dolu. Burada tam anlamıyla bir katliam yaşanıyor. Balık ölümlerinin nedeninin yeni yapılmaya başlayan ve hızla artan seralar olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bu seralardan önce böyle bir olay yoktu. Bu seralardan bırakılan atık sular, kullanılıp atılan ilaç varilleri balık ölümlerine sebep olabilir. Kanalın yüzeyine baktığımızda balık ölümlerinin olduğu yerde bir tabaka var. Diğer yerlerde yok. Yetkilileri bu ölümleri araştırmaya ve çözüm bulmaya çağırıyoruz” dedi.
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