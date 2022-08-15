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Sulama kanalına düşen yavru kedi kurtarıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde sulama kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çevre 15.08.2022, 18:51
Sulama kanalına düşen yavru kedi kurtarıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde sulama kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Yazı Mahallesi Sadri Turan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden geçen sulama kanalında yavru bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler yavruyu kediyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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