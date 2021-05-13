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Sulama havuzunda mahsur kalan yavru tilkiler kurtarıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde sulama havuzunda mahsur kalan 4 tilki yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çevre 13.05.2021, 20:53
Sulama havuzunda mahsur kalan yavru tilkiler kurtarıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde sulama havuzunda mahsur kalan 4 tilki yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yalnızbağlar Mahallesi’nde sulama havuzunun arkında 4 yavru tilki olduğunu görev vatandaşlar, yavruları kurtarmak için kolları sıvadı. Sonuç alamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yavrular boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden sağ olarak çıkartıldı. Yavruların annesinin ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.
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