Sulak Alan Gününde Hersek Lagününde 6316 kuş gözlenerek kayıtlara geçirildi

2 Şubat Dünya Sulak Alanları Günü, ülkenin önemli sulak alanlarından biri olan Altınova Hersek Lagününde kutlandı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral ile doğaseverler, Hersek Lagününde gözlem yaparak bu anlamlı günü kutladı. Gözlemde 41 farklı su kuşu türünden toplamda 6316 kuş gözlenerek kayıtlara geçirildi. Hersek Lagününde; 2004’te 104 olan kuş türü, bugün itibariyle 239 türe çıktı. 41 farklı su kuşu türü tespit edildi. Hersek Lagününde gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Sulak alan ekosistemleri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 2 Şubatta tüm dünyada kutlanan Dünya Sulak Alanlar Gününü Altınova Belediyesi olarak Hersek Lagünü sulak alanında gözlem yaparak kutladık. Burada yapılan gözlemde 41 farklı su kuşu türünden toplamda 6316 kuş gözlenerek kayıtlara geçirildi. Alanda 914 flamingo, 327 çamurcun, 288 yeşilbaş, 245 elmabaş, 613 fiyu ördeği sayısal olarak öne çıkan su kuşları oldu. Ayrıca Lagünün deniz tarafında gözlenen nadir türlerden kulaklı batağan (4 birey) ile kızıl boyunlu batağan günün özel türleri oldular” diye konuştu.