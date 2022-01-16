Şükran Köyü’nde kerpiç evlerin toprak damlarında kar küreme mesaisi

Konya’nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü’nde toprak damlı kerpiç evlerde kar küreme çalışmaları başladı.

Çok sayıda sanatçıya ait kerpiç evlerin yer aldığı Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde bir süre önce yağan kar sonrasında yerleşim merkezi beyaza büründü. Yaklaşık 20 santime ulaşan kar kalınlığının ardından toprak damların üzerinde biriken karların kerpiç evlere zarar vermemesi için çalışma başlatan köyün görevlileri, damlardaki karları küreklerle temizliyor.

Sonsuz Şükran Köyü’nün sorumlusu Mustafa Akyüz, her kar yağışı sonrasında eriyen kar sularının toprak damlardan evlere akıp zarar vermemesi için temizlik yapıldığını belirterek, "Köyde 8 kişilik bir kar küreme ekibi oluşturduk. Köyümüzde yaklaşık 50 kerpiç ev bulunuyor. Bugün üçüncü günümüz ve günde ortalama 15 evin damının karlarını küremesini yapabiliyoruz. Küreklerle çıktığımız damları beyaz örtüden arındırıyoruz. Son kar, sulu kar olduğu için öncesine göre biraz zorlandık ama çalışmaları yarına bitirmeyi hedefliyoruz. Soğuk havalar nedeniyle zemin sert olduğu için küreme çalışmasının ardından yuvaklama ve sıkıştırma gibi bir işleme şu an için ihtiyaç duymuyoruz" dedi.