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Sudüşen Şelalesi Arap turizminin gözdesi

Yalova’da yaz aylarından kalma havayı fırsat bilen Arap turistler, tarihi Sudüşen Şelalesine büyük ilgi gösterdi.

Çevre 23.10.2021, 13:12
Sudüşen Şelalesi Arap turizminin gözdesi

Yalova’da yaz aylarından kalma havayı fırsat bilen Arap turistler, tarihi Sudüşen Şelalesine büyük ilgi gösterdi.

Yalova’da bulunan Sudüşen Şelalesi, halen buz gibi akan suyu ile serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye tatile gelen yabancı turistler ve gurbetçiler, Sudüşen Şelalesini ziyaret edip güzel vakit geçiriyor. Her yıl çok sayıda insanın uğrak yeri olan Sudüşen Şelalesi, doğa yürüyüşleri için en güzel imkânları ziyaretçilerine sunuyor. Bol oksijenli havası, yemyeşil doğası, harika manzaraları ile şelaleye hayran kalan tatilciler, buz gibi sulara girip serinliyor.

Yalova’nın Esenköy beldesinde bulunan Erikli ve Termal ilçesinde yer alan Sudüşen şelalelilerinin ardından Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde gizli kalmış doğal bir güzellik daha gözler önüne serildi.

Kış aylarına günler kala halen ilgi gören Sudüşen şelalesinde işletmeciler kalabalıktan bir hayli memnun. İşletmeci Hakan Özerden, “rağbet epey büyük. Havalar soğuk olmasına rağmen özellikle Arap turistler buraya geliyor. Güzel vakit geçiriyorlar. Biz işletmeciler olarak mutluyuz” dedi.

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