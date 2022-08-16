Sudan’daki selde can kaybı 75’e yükseldi

Sudan’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi.

Sudan’ın Beyaz Nil ve Nil Nehri eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar geçtiğimiz günlerde sele neden olmuştu. Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 75’e yükseldiği aktarılırken, "Sel nedeniyle 12 bin 551 ev tamamen yıkıldı, 20 bin 751 ev ise hasar gördü" denildi. Açıklamada, 6 bin hektar alanın da selde zarar gördüğü bildirilirken, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sudan’da genellikle haziran ayında başlayan yağışlar eylül ayına kadar sürerken, ağustos ve eylülde sık sık sel ve su baskınları yaşanıyor. Sudan’da 2020’de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş ve afetten 100 binden fazla ev etkilenmişti. Ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti.