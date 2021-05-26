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Suda sarmaş dolaş olan üç kurbağa görüntülendi

Oltu çayının kuruma noktasına gelmesinin ardından su birikintisinde üç kurbağanın birbirine sıkı sarılarak yüzmeleri ilginç görüntüleri kameraya yansıdı. Yaklaşık yarım saat birlikte yüzen kurbağalar sonra su altına inerek gözden kayboldular.

Çevre 26.05.2021, 15:13
Suda sarmaş dolaş olan üç kurbağa görüntülendi

Oltu çayının kuruma noktasına gelmesinin ardından su birikintisinde üç kurbağanın birbirine sıkı sarılarak yüzmeleri ilginç görüntüleri kameraya yansıdı. Yaklaşık yarım saat birlikte yüzen kurbağalar sonra su altına inerek gözden kayboldular.

Üç kurbağanın sarmaş dolaş yüzmelerine tanık olan Fırat Aydın, “Oltu çayında ilk defa böyle bir görüntü ile karşılaştım. Üç kurbağa üst üste binmişler yüzmeye çalışıyorlar, sanki diğer ikisi yüzmeyi bilmiyor da birisi onları taşıyormuş gibi geldi bana ne yaptıklarını gerçekten çok merak ettim” dedi.
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